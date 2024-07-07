"التجمع الوطني الفرنسي": ماكرون دفع البلاد إلى حالة عدم اليقين وسيتحمل هذه المسؤولية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال زعيم حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي جوردان بارديلا، اليوم الأحد، إن الرئيس إيمانويل ماكرون دفع البلاد إلى حالة عدم اليقين وسيتحمل هذه المسؤولية.

وأشار بارديلا، إلى أنه لن تكون هناك حكومة قادرة على الاستجابة لاحتياجات الفرنسيين، مضيفا "قمنا بعملنا بقيادة مارين لو بان وسنواصل العمل بالتركيز على مبادئنا".

وأكد بارديلا، أن الرئيس ماكرون اختار شل المؤسسات، مشيرا إلى أن التحالف اليميني لن يقبل أي مساومة سياسية، وقال "سنبقى أقوياء وسنمارس دورنا في البرلمان".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" وقالت، اليوم الأحد، إن النتائج الأولية تشير إلى تصدر تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية، لافتة إلى أنه من غير المتوقع حصول أي من الكتل الثلاث على غالبية مطلقة.

وكشفت أن التقديرات تشير إلى حصول اليسار على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون 150 إلى 180 واليمين المتطرف 115 إلى 155.