ننشر صورة ورابط الصفحة المزيفة لوزير التعليم على الفيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حصل "الخليج 365"، على الصفحة المزيفة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف، والتي تقوم بنشر منشورات متعلقة بالوزارة.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61561381396902&mibextid=LQQJ4d



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الصفحة الرسمية الوحيدة للوزارة هي صفحة "وزارة التربية والتعليم المصرية" عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ونفت الوزارة ما يتم تداوله من تصريحات على بعض الصفحات المزيفة التي تدعي علاقتها بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات المزيفة والاستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.