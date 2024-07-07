شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى ينشر أبرز آراء أعضائه خلال الاجتماع الأخير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 10:21 م

نشرت الصفحة الرسمية الحوار الوطنى ابرزالأراء والنقاشات التى طرحها أعضاء مجلس أمناء الحوار، وذلك خلال اجتماعً أمس السبت 6 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكان الحوار الوطنى، ناقش خلال اجتماعه عددًا من القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى وجارى إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى.

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التى طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد.

وقد قرر المجلس الانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.



ضياء رشوان

ضياء رشوان

محمود فوزى

محمود فوزى



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