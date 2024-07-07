باكستان تعزز تعاونها مع الصين

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن حقبة جديدة من التعاون مع الصين بدأت في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعادن والتعدين والطاقة، مما سيعزز التقدم الاقتصادي والاتصال الإقليمي والعلاقات الثنائية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن حقبة جديدة من التعاون مع الصين بدأت في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعادن والتعدين والطاقة، مما سيعزز التقدم الاقتصادي والاتصال الإقليمي والعلاقات الثنائية. وأكد خلال رئاسته لاجتماع لمراجعة تنفيذ اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، التي تم التوصل إليها، خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الصين، إنه لن يتسامح مع أي عرقلة في تنفيذها وسوف يشرف شخصيا على العملية، حسب صحيفة «اكسبرس تريبيون» الباكستانية. وفي إشارة إلى الصداقة المستمرة منذ فترة طويلة بين باكستان والصين، قال رئيس الوزراء «إن الصين أيدت دائما باكستان في الأوقات الصعبة والعصيبة».

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