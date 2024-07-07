شكرا لقرائتكم خبر ملك ماليزيا يهاجم وسائل التواصل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث ملك ماليزيا السلطان إبراهيم المواطنين على عدم تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى أماكن للجدال، منتقدا آخرين تؤدي أفعالهم للانقسام والصراع.

كما حذر من التطرف، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالعرق والديانة.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية، أن السلطان إبراهيم قال خلال احتفالات العام الهجري الجديد في مركز بوتراجايا الدولي للمؤتمرات أمس، «لا تسيئوا للآخرين، ولا تتسببوا في انتشار المحتويات المسيئة، إذ إن ذلك لن يسبب سوى الانقسام والصراع».

واعترف ملك ماليزيا بالتحديات التي يواجهها المواطنون، في ظل التدفق غير المقيد للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي يصعب تنظيمها.