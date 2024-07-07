الجيش الصومالي يستعيد منطقة مهمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي استعادة منطقة مهمة بمحافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أمس، استعاد الجيش الوطني بالتعاون، مع قوات ولاية جوبالاند الإقليمية، في وقت متأخر أمس الأول، قرية «فلفلي» التابعة لمنطقة «بولو حاجي» بمحافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.

وأفاد ضباط الجيش في تصريحات لوسائل الإعلام الوطني، بأن «القرية التي استعادتها القوات المشتركة كانت ملاذا للمتشددين، لابتزاز مواشى الرعاة ونهب ممتلكاتهم».

وأضاف الضباط بأن «القتال سيستمر حتى تحرير آخر معقل للإرهابيين في مناطق ولاية جوبالاند».