9 آلاف غزاوي يستفيدون من «الفارس الشهم» الإماراتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت دولة الإمارات بذراعها الإنسانية «الفارس الشهم 3»، مواد غذائية على 9 آلاف نازح في خان يونس جنوب غزة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس ، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» مجموعة من المواد الغذائية، تحوي الدجاج والخضروات الطازجة والخبز والتمور والطرود الغذائية، للمحتاجين من العوائل النازحة في مدينة خان يونس.

وطبقا للوكالة، وصل عدد المستفيدين من الحملة الإغاثية 9 آلاف مستفيد، وصلت إليهم حملة توزيع المواد الغذائية، التي تسعى خلالها إلى إغاثة النازحين وتخفيف معاناتهم، في وقت تجد فيه العائلات صعوبة كبيرة في الحصول على الطعام، نظرا للظروف المأساوية التي تسيطر على القطاع المنكوب.

وطبقا للوكالة، «تسعى الإمارات إلى الوصول لأكبر عدد من النازحين، لتقديم المساعدات الإنسانية لهم، لإسعاف الوضع الكارثي في قطاع غزة، بعد توقف دخول المساعدات إليهم، ما تسبب في ارتفاع احتمالات مجاعة حقيقية تصيب سكان القطاع كافة، وفق تقديرات لمنظمات إغاثية دولية».