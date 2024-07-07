شكرا لقرائتكم خبر فقدان 500 نازح في سنار السودانية أثناء فرارهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت منظمة شباب من أجل دارفور المعروفة بـ»مشاد» أمس، عن فقدان أكثر من 500 مدني بينهم 95 طفلا دون سن الـ18، أثناء فرارهم من مدينة سنجة بولاية سنار إلى مناطق آمنة، عقب هجوم قوات الدعم السريع على المدينة.

وأشار ناشطون إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع على تخوم مدينة الدندر شرق ولاية سنار، أدت إلى موجة نزوح جديدة إلى ولاية القضارف، حيث أعلنت حكومة ولاية القضارف استقبالها لنحو 90 ألف نازح منذ أحداث ولاية سنار، ونفت قوات الدعم السريع كل ما ورد من قبل المنظمة، وقالت إنها مشبوهة وتشوه الحقائق.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع نزار سيد أحمد، إن منظمة مشاد عبارة عن جسم تم إنشاؤه من قبل الحركة الإسلامية، وهي عبارة عن شخص واحد ليس لها مكاتب أو موظفون على الأرض.

وأضاف أحمد أن هذا يعني ليس هناك مؤسسة اسمها مشاد، هناك شخص وهو منتمي للحركة الإسلامية ينشر معلومات مضللة تخدم مصالح الحركة الإسلامية.

ووفقا للتعريف الرسمي لمشاد فهي «منظمة محلية، إقليمية دولية غير حكومية وغير ربحية تعمل في المجال الإنساني، وتقدم المساعدات الإنسانية والقانونية والتنموية، كما تنشط في نشر ثقافة السلام وتشجيع حل النزاعات من خلال الحوار، والتمكين الاقتصادي والتنموي والتوعية الشاملة للشعوب».