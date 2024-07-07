شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد.. انهيارات أرضية وفيضانات عارمة تضرب سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات سويسرا

إغلاق الطرق

الدمام - شريف احمد - انهار الطريق المؤدي إلى وادي موجيو، نتيجة الأمطار الغزيرة في جنوب منطقة "جريسنس" السويسرية.وتقع تسع قرى صغيرة في الوادي، وشهدت منطقتا "جريسنس" و"تيسينو" المجاورة سقوط أمطار غزيرة، على مدار ثلاث عطلات نهاية أسبوع متتالية.وصدرت تحذيرات من الخطر، في المنطقتين، تحث المواطنين على البقاء بعيدًا عن المجاري المائية والمنحدرات الشديدة، وتفادي دخول الأقبية، والمنطقتان من الوجهات السياحية الشهيرة.وتوفي ستة أشخاص، قبل أسبوع، وسط انهيارات أرضية وفيضانات في وادي "ماجيا" في تيسينو.وفي منطقة "تيسينو" جنوب البلاد، تساقط 110 ملليمترات من الأمطار، خلال 24 ساعة، وسقط 48 ملليمترا، خلال ساعتين، حسب هيئة الأرصاد الجوية السويسرية.ومن المتوقع أن تهدأ الأمطار مساء اليوم الأحد. وفي وادي ماجيا، نقلت خدمات الطوارئ تسعة أشخاص إلى منطقة آمنة، بمروحية، قبل سقوط أمطار، كإجراء احترازي.وانتقل آخرون للعيش مع أقاربهم وأصدقائهم، بشكل مؤقت، قبل إغلاق الطرق المؤدية إلى وادي "بافونا" النائي، الذي يؤدي إلى وادي "ماجيا".وذكرت خدمات الطوارئ، أن بعض السكان لم يرغبوا في مغادرة منازلهم، التي يعتقد أنها عرضة لخطر الانهيارات الأرضية.