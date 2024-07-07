انتخاب كويكي حاكمة طوكيو لولاية ثالثة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت يوريكو كويكي فوزها بولاية ثالثة حاكمة لطوكيو التي تعد إحدى أكثر مدن العالم تعدادا للسكان، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية استنادا إلى استطلاعات لدى خروج الناخبين أظهرت فوزها بغالبية ساحقة عقب الانتخابات التي جرت اليوم الأحد.

وكويكي، البالغة 71 عاما، وزيرة ومذيعة تلفزيونية سابقة تتولى منصب حاكمة طوكيو منذ العام 2016، وقد تعهدت فورا بتعزيز رفاه العاصمة اليابانية واقتصادها وإدارة الكوارث الطبيعية.

وأظهرت استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، التي أجرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "أن أتش كاي" ووسائل إعلام أخرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء، تصدر كويكي لائحة المرشحين.

كان من بين أبرز منافسيها امرأة أخرى تخوض غمار السياسة، وهي نائبة معارضة سابقة ومذيعة تلفزيون تبلغ 56 عاما وتُعرف باسم رينهو.

وقالت كويكي لأنصارها بعد النتائج، التي أظهرت فوزها بحاكمية المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة "بفضل الدعم القوي من سكان طوكيو، تم تكليفي بقيادة هذه المدينة العظيمة".

وأضافت أن "اليابان وطوكيو تواجهان اليوم تحديات مختلفة".

وقالت "سأعمل على تحديث جهود الإصلاح في طوكيو، وكما تعهدت في حملتي الانتخابية، سأحمي حياة سكان طوكيو وسبل عيشهم".

بدأت عملية فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة الرسمية بحلول صباح الاثنين.

وخاض انتخابات حاكم طوكيو 56 مرشحا، وهو عدد قياسي.