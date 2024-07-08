شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: موضوعات الحوار الوطني تهم جميع أطياف المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،ان هناك 19 قضية تتنوع بين المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى امام الحوار الوطنى،جاء ذلك خلال الاجتماعً الذى عقدة مجلس امناء الحوار أمس السبت 6 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشار الدكتورطلعت عبد القوي-خلال الاجتماع - أن لكل قضية مجموعة من التوصيات، لا يمكننا تصنيف التوصيات إلى درجات أولى وثانية،ولكن يمكن القول أن توصيات الاستحقاقات الدستورية تحظى بأولوية معينة، فيما تظل كل التوصيات ذات أهمية.

وأضاف أن الآلية المتبعة حاليًا -خلال الحوار- جيدة، وأثمرت عن توصيات هامة، ويمكن القول أن الصيغة المثلى هى السير بالتوازى فى تنفيذها، لان كل موضوعات الحوار الوطنى تهم جميع أطياف المجتمع، ومن الممكن أن نحقق الكثير من الإنجازات فى وقت زمنى قصير جدا إذا عملنا بالتوازى.