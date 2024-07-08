شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: ضم أعضاء الحوار الوطنى للحكومة يبين مدى رؤية القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال اجتماع الذى عقدة مجلس أمناء الحوار أمس السبت 6 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه الضرورى الإسراع بالتنسيق بين الحكومة والحوار الوطنى، لإنجاز التوصيات المتعلقة بالقوانين والتشريعات فى مجلس النواب، والخاصة بالمحليات، والحبس الاحتياطى.

وأشار إلى أن ضم أعضاء من الحوار الوطنى للحكومة خلال التعديلات الوزارية الجديدة يبين مدى رؤية القيادة السياسية للحوار، واهتمامها البالغ به.