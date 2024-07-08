شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صناعه النواب: القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطنى تمس الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية القضايا المطروحة أمام الحوار الوطني بعد تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا: أنها في منتهى الأهمية وتمس المواطن المصري وتؤكد حيوية الحوار الوطني ودوره.

ولفت أن اختيار قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ودراسته جيدا من جميع الجوانب بجميع وجهات النظر أمر بالغ الأهمية خاصة وأنه يخص المواطن البسيط واحتياجاته، وأيضًا مناقشة قضايا الثانوية العامة الجديدة حيث أنها تحدد مستقبل أفضل في التعليم والعمل في مصر، فالقضايا المعروضة على مؤسسة الحوار الوطني في منتهى الخطورة.

وطالب وكيل صناعة البرلمان، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن تخطو على خطوات الحوار الوطني وتوصياته لتحقيق أفضل نتيجة من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وتعمل على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني.

وتابع أن الحوار الوطني يضم نخبة من الكوادر السياسية وأصحاب الخبرات وذوي الكفاءة في مجالات عديدة، ورؤاهم مهمة جدا للوطن.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن الحوار الوطني أثبت نفسه وفاعليته تماما والمرحلة القادمة شديدة الأهمية من حيث القضايا المطروحة على أجندته.