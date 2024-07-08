شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: روح الحوار الوطنية في تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على وجود روح الحوار الوطنية في تشكيل الحكومة الجديدة من دمج وزارات مختلفة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقدة مجلس امناء الحوار أمس السبت 6 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما ثمن خلال كلمته دور التواصل السياسي في وزارة شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، مشيرا إلى تأثير الحوار الوطني في الشارع المصري والأوساط السياسية، حتى أصبحت روح الحوار جزءًا أساسيًا من المشهد السياسي بشكل عام.

وشدد على تنفيذ توصيات الحوار، التى تعد أمرًا ملحًا وأحد معايير نجاح الحوار، مطالبا بضرورة بدء جلسات الحوار وتحديد موعد مبدئي للاستعداد لها، حتى نستعيد الزخم الذي كان موجودًا في الحوار الوطني خلال الجلسات السابقة.