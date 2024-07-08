مدير CIA يصل إلى القاهرة الثلاثاء لدفع المفاوضات بشأن غزة

ذكرت "كان 11" أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز سيزور العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجهود الأميركية لدفع المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ورجحت القناة الرسمية الإسرائيلية أن يشارك رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" رونين بار في المحادثات المقررة في القاهرة يوم الثلاثاء؛ كما أفادت بأن مسؤولين في فريق التفاوض سيشاركون في المحادثات المقررة في القاهرة الثلاثاء، وفي الدوحة، الأربعاء.

ونقلت "كان 11" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة على التفاصيل" أن اجتماعا رباعيا يعقد يوم الأربعاء المقبل في الدوحة، بمشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

جاء ذلك فيما أكد قيادي في حماس تحدث لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن الحركة وافقت "أن تنطلق المفاوضات" حول الرهائن "من دون تعهد إسرائيلي بوقف إطلاق نار" بشكل دائم، وذلك بعد حصول الحركة على تعهدات من الوسطاء.

وذكّر القيادي بأن "حماس كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم" لتخوض مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطاء، حول تبادل الأسرى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.