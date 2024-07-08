الطيران الاسرائيلي اغار على طلوسة وقبريخا وعيتا الشعب وقصف مدفعي على اطراف الناقورة

نفذ الطيران الاسرائيلي غارة على طلوسة، وأطلق صاروخا على قبريخا ولكنه لم ينفجر. كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب بصاروخي جو - ارض. وتعرضت منطقة اللبونة، عند أطراف الناقورة، لقصف مدفعي.

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