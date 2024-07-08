وفاة النائب والوزير السابق أنور الصباح

غيب الموت الوزير والنائب السابق أنور علي الصباح عن عمر ناهز الـ 91 عاما، ويوارى في الثرى يوم غد الاثنين بمدافن العائلة في مدينة النبطية عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

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