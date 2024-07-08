درغام: لماذا لا تذهب القوات الى الحوار لسحب العذر الذي يتذرع به بري؟

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أسعد درغام الى ان زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى عكار ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وعنوانها الانفتاح على السنة والعلويين، وقد زار مناطق الشفت والجومة ووادي خالد وسهل عكار، وكانت زيارة ممتازة.

ولفت درغام في تصريح تلفزيوني، الى ان 14 جلسة حصلت ولم نصل إلى انتخاب رئيس، وكل الدساتير خلقت لمصلحة الشعوب وليس العكس و"عشان اقدر شلّح الرئيس بري العذر اللي بإيدو رح قله امشي نروح عالحوار". واردف "نحن ورئيس مجلس النواب نبيه بري غير متفقين على الملف الرئاسي، كل من لا يتحمل مسؤولياته يضحي بالبلد، هل الخطر الوجودي هو بالعرف أم بمليونان ونصف نازح سوري، وبانهيار المؤسسات؟"، وسأل "لماذا لا تذهب القوات الى الحوار لسحب العذر الذي يتذرع به بري؟".