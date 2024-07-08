فادي كرم: الموضوع الرئاسي "محطوط على جنب" لان حزب الله ينتظر ما ستؤول إليه الامور في غزة

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم الى ان "من يضحي بالبلد ليس من يتمسك بالدستور، بل من يستغل الحدود الجنوبية لصالحه ومتمسك بوحدة الساحات".

واوضح كرم في حديث تلفزيوني، بان التركيز يكمن في إبعاد الحرب الشاملة و"بعدن عم يقولوا ما في حرب"، والموضوع الرئاسي "محطوط على جنب" لان حزب الله ينتظر ما ستؤول إليه الامور في غزة.