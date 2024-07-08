ميشال الدويهي: البلد يشهد احتكاراً للنموذج السياسي في البلد واللبنانيون لم يستفيدوا من التاريخ شيئاً

اشار النائب ميشال الدويهي الى ان البلد يشهد احتكاراً للنموذج السياسي في البلد واللبنانيون لم يستفيدوا من التاريخ شيئاً، واوضح بانه سيتم الاعلان عن لجنة من خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء تمثل 31 نائباً وهي خارطة طريق لا تتخطى الدستور اللبناني، ومن خلالها يمكن ايجاد مادة "ننفد منها" لانتخاب رئيس.
ولفت الدويهي في تصريح تلفزيوني، الى ان الورقة تمثل الحل الاخير في الملف الرئاسي "ومن بعدها ما في حلول" وسننقلها إلى اللجنة الخماسية.
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