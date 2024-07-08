قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل 4 فلسطينيين وجرح عدد آخر، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، وفق مصادر طبية.

وأضافت المصادر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مدرسة «العائلة المقدسة» غرب المدينة، والتي تؤوي مئات النازحين من المسلمين والمسيحيين.

وأفاد جهاز الدفاع المدني في محافظة غزة بتمكن طواقمه من انتشال 4 قتلى وعدد من الإصابات بعد استهداف طائرات حربية إسرائيلية مدرسة «العائلة المقدسة» التي تأوي عدد كبير من النازحين.

إلى ذلك، دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إلى إجراء تحقيق مستقل في قصف إسرائيل مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمس الأول.

وقال مفوض «الأونروا» فيليب لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة «إكس»: «بعد مرور 9 أشهر على الحرب الوحشية بغزة، أدعو مجدداً لوقف إطلاق النار»، مصيفاً: «كلما طال أمد الحرب أصبح الصدع أعمق وزادت معاناة السكان».