«الصحة العالمية» لـ«الاتحاد»: توقف عمل أغلب مستشفيات غزة لنقص الوقود

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبوضيف (غزة)

حذرت مارجريت هاريس، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، من توقف العديد من المستشفيات في قطاع غزة بسبب النقص الكبير في الوقود، داعية إلى إعادة فتح معبر رفح بشكل عاجل لضمان تدفق الوقود والغذاء والمياه والإمدادات الطبية للقطاع.

وقالت هاريس، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إنه في الوقت الحالي يعمل 15 من أصل 36 مستشفى فقط في قطاع غزة، ومعظمها يعمل بشكل جزئي، في الوقت الذي توقف فيه مستشفى غزة الأوروبي، أحد أكبر المستشفيات، عن الخدمة بشكل كامل، كما أدى نقص الوقود إلى توقف 3 مستشفيات ميدانية من أصل 10 تعمل في القطاع. وأشارت مارجريت هاريس إلى أن التصعيد العسكري الواسع في رفح يعطل العمل، ويعوق الأطقم الطبية الميدانية، ما يزيد من معاناة المدنيين الموجودين في المدينة، في الوقت الذي توفي فيه 34 شخصاً بسبب سوء التغذية والجفاف.

وقالت: إنه «منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى 26 يونيو، تم توثيق 987 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي غزة وقع نحو 475 هجوماً أسفر عن مقتل 764 شخصاً وإصابة 967 آخرين، كما وقع أكثر من 512 هجوماً في الضفة الغربية».