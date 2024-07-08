الأونروا تدعو لإجراء تحقيق في قصف جيش الاحتلال مدرسة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء اليوم الأحد، لإجراء تحقيق مستقل في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، مساء اليوم الأحد، على حسابه عبر منصة إكس.



وتابع لازاريني: "بعد مرور 9 أشهر على الحرب الوحشية بغزة، أدعو مجددا لوقف إطلاق النار، وكلما طال أمد الحرب أصبح الصدع أعمق وزادت معاناة السكان.

وأشار لازاريني إلى أن أكثر من نصف منشآت الوكالة تعرضت للقصف، مما أسفر عن مقتل 520 شخصا، وإصابة ما يقرب من 1600 آخرين.

وشدد المفوض العام للوكالة على ضرورة محاسبة المسئولين عن انتهاك القانون الدولي.

وسبق، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل ضابط رفيع برتبة رائد خلال المواجهات الجارية في قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن الرائد جلاء إبراهيم (25 عامًا) لقى حتفه في المعارك في مدينة الشجاعية بغزة. كان الرائد إبراهيم قائدًا لسرية في كتيبة الهندسة العسكرية 601، وتم استهدافه بقذيفة مضادة للدروع من قبل المقاومة الفلسطينية.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سياق التوتر المتصاعد في القطاع، حيث يتواصل التبادل العسكري بين الجانبين، مما يؤدي إلى خسائر بشرية من الجانبين.



وكانت أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 13 عسكريًا إسرائيليا خلال الأسبوع الأخير وأن الجيش يواجه تحديًا في منطقة الشجاعية.

ومنذ أن اجتاحت إسرائيل غزة، منذ 9 أشهر، كانت ولا تزال تل أبيب تعلن عن تدميرها قدرات المقاومة العسكرية في المناطق والمخيمات التي دخلتها.