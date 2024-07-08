الحكومة الإسرائيلية توافق على خفض ميزانيات الوزارات 1% باستثناء الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على خفض ميزانيات جميع الوزارات بنسبة 1%، باستثناء وزارة الدفاع؛ بهدف تمويل إجلاء السكان في الشمال والجنوب لمدة شهرين إضافيين، بتكلفة إجمالية قدرها مليار شيكل إسرائيلي.

وذكرت صحيفة "جلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية أن خفض الميزانية شمل 525 مليون شيكل إسرائيلي التي كانت مخصصة أصلاً لزيادة رواتب معلمي المدارس الثانوية.

وخلال الأسبوع الماضي، حولت الحكومة الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل في أموال التحالف الحزبي للحكومة.

وتشمل التخفيضات الميزانيات الاجتماعية والمدنية للحكومة، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والرفاه، وكما هو الحال دائمًا، تم استثناء ميزانية الدفاع، لكن لم يتم استثناء ميزانية الشرطة الإسرائيلية.

يأتي هذا القرار في وقت تكافح فيه وزارة المالية الإسرائيلية لتمويل التكاليف الثقيلة للحرب على قطاع غزة، مع اتساع العجز المالي الذي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو الماضي.