اخبار العالم

محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت (صور)

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قدم اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، ونائبه الدكتور عمرو البشبيشى اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة لاعب منتخب مصر، ونادى مودرن سبورت، وذلك بمسقط رأسه قرية إبشان التابعة لمركز بيلا

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

مثل اللاعب أحمد رفعت منتخب مصر تحت قيادة كيروش خلال بطولة كأس العرب بقطر 2021 لعب 4 مباريات، وسجل هدفًا فى مرمى السودان وآخر ضد الأردن، كما صنع هدفًا في ذات المباراة بالدور ربع النهايى.

وقال عنه كيروش إن أحمد رفعت موهبة كروية موهوبة وطبيعية كان لاعبًا ساحرًا وماهرًا وساعد ذلك في جذب الأنظار إلى استادات كرة القدم، من أجل كرة القدم ومصر.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا