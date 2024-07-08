محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قدم اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، ونائبه الدكتور عمرو البشبيشى اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة لاعب منتخب مصر، ونادى مودرن سبورت، وذلك بمسقط رأسه قرية إبشان التابعة لمركز بيلا

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

مثل اللاعب أحمد رفعت منتخب مصر تحت قيادة كيروش خلال بطولة كأس العرب بقطر 2021 لعب 4 مباريات، وسجل هدفًا فى مرمى السودان وآخر ضد الأردن، كما صنع هدفًا في ذات المباراة بالدور ربع النهايى.

وقال عنه كيروش إن أحمد رفعت موهبة كروية موهوبة وطبيعية كان لاعبًا ساحرًا وماهرًا وساعد ذلك في جذب الأنظار إلى استادات كرة القدم، من أجل كرة القدم ومصر.