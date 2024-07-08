محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، احتفالية مديرية الأوقاف بحلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد ناصر بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف.

بدء الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد عبد العزيز قارئ الاذاعه والتليفزيون، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ صفوت أبو السعود أكد خلالها على أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدثا محوريا في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث خرج النبي من بلده التي كانت أحب البلاد إليه، ليستكمل رسالته في المدينة.

وكانت الهجرة تغييرا في الموقع وليس في الموقف، مشيرا إلى أن هجرته كانت نصرا مبينا للإسلام والمسلمين، ويجب علينا في هذه الليلة المباركة أن نستفيد من الدروس المكتسبة من هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم والتي من أهمها العفو عند المقدرة، فعندما عاد الرسول إلى مكة قال جملته الشهيرة من دخل داره فهو آمن.

واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي قدمها الشيخ محمد أبو سريع مبتهل الإذاعة والتليفزيون.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي القليوبية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.