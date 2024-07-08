محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، مساء الأحد، احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد، والذي أقيم بمسجد العارف بالله، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة ألاوقاف بسوهاج، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية.

بدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة المغرب، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات للشيخ الضبع محمد أحمد مدير عام الوعظ ولجنة الفتوى بالأزهر، ووكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن الهجرة النبوية المشرفة، والدروس المستفادة منها، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق الرسول- صلى الله عليه وسلم-، ثم مجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي، واختتم الاحتفال بأداء صلاة العشاء.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة للحضور وللشعب المصرى عامة بتلك الذكري العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبات بالخير واليمن والبركات.