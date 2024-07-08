"لسه بيدوروا على ضحايا".. لحظة استخراج سيارة زفاف عروسين من مياه النيل "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، سيارة زفاف العروسين المنكوبة في نهر النيل بمنطقة المعادي بعد ساعات من سقوطها بالمياه.

ويواصل رجال قوات الإنقاذ عمليات البحث عن باقي الضحايا الذين كانوا بداخل السيارة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج جثتين في حادث سقوط السيارة في مياه النيل، والتي كانت تسير بالطريق الدائري اتجاه المعادي بالقاهرة.

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بسقوط سيارة داخل نهر النيل اتجاه المعادي بالقاهرة، وكان بداخلها شقيق العريس وابن عمه وشقيقة العروس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ.