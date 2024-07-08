شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: اجتماعات مكثفة بين "الحوار الوطنى والحكومة" لتفعيل المخرجات والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ستحظى باهتمام كبير لتفعيلها خلال الفترة القادمة، حيث ستشهد الأيام القادمة اجتماعات مكثفة للجنة قريبا.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، سيعمل على وضع خطة فعالة حول كيفية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وسيضع آلية لدعوة الوزراء المعنيين كلا ف مجال تخصصة للقاء مع اللجنة التنسيقية لبحث سبل تفعيل التوصية الصادرة من الحوار الوطني وتخاطب فيها كل وزارة على حدى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك جدول للقاءات سيتم الرجوع فيه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفقا لتأكيده السابق على أننا سنعمل معاً من أجل وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وهذا بجانب العمل على تحويل الـ97 توصية اقتصادية المقدمة من الحوار الوطني لاجراءات وآليات حقيقية ملموسة تلبي طموحات الشارع المصري وتخفف العبء على المواطن.

وأشار إلى أنه كان هناك انطباع جيد وتفاؤل حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في ظل التأكيد على وجود دعم من الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني والحرص على التعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن اختيار اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطنى وهم المستشار محمود فوزي ومايا مرسي كوزراء ضمن التشكيل الجديد لن يؤثر على تواجدهم بالمجلس ولا يعني وجودهم حدوث أي تضارب أو تعارض بل هي ضمانة مهمة لتسريع تنفيذ المخرجات.

وشدد "عبد القوي" أن الحوار الوطني ليس جهاز رقابي بل جهة استشارية، لذلك لا يوجد تضارب في تواجدهم كما أنه ضمن مهام المستشار محمود فوزي في عمله كوزير هو التواصل السياسي ما يجعل العمل على التنسيق بين الحوار الوطني والحكومة ضمن أهداف عمله الرئيسية، لافتا إلى أن اللجنة التنسيقية المشتركة تضم كلا من ضياء رشوان المنسق العام والمستشار محمود فوزي وطلعت عبد القوي، والدكتورة فاطمة سيد أحمد ودكتور محمد فايز فرحات والنائب احمد الشرقاوي والنائبة أميرة صابر وعماد الدين حسين وكمال زايد وعمرو هاشم ربيع.