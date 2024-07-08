شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يثمّن جهود مصر فى مؤتمر "معاً لوقف الحرب بالسودان" والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، بالجهود المصرية التي رعت مؤتمر "معاً لوقف الحرب في السودان"، والذي اختتم أعماله في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وقدم عابد الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على دعمهما الكبير للسودان وشعبه خلال الأزمة الراهنة.

وأوضح عابد، أن المؤتمر شهد مناقشات بنّاءة بين القوى السياسية والوطنية السودانية، استمرت لساعات طويلة بهدف تحقيق التوافق وإنهاء الصراع في السودان. وأشار إلى أن البيان الختامي للمؤتمر أكد على العديد من النقاط الهامة التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وأكد النائب علاء عابد ، في تصريح ل الخليج 365 ،على أهمية استمرار التشاور بين القوى السياسية والوطنية السودانية من أجل وقف الحرب في البلاد، والتأكيد على أن الأزمة في السودان تسببت في كارثة إنسانية كبيرة. وأوضح أن الحرب قد مزقت السودان وأدّت إلى انتهاكات جسيمة، مما يستدعي السعي الجاد لتجاوز هذه الحرب وأهوالها.

وشدد عابد، على ضرورة المصالحة الشاملة والوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية العاملين في المجال الإنساني، مؤكداً أن الأزمة في السودان هي من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، ومن الضروري وصول المساعدات إلى البلاد.

كما أكد علاء عابد، على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان كأمة واحدة والعمل معاً من أجل الحرية وتحقيق آمال الشعب السوداني.

وفي ختام بيانه، أعرب النائب علاء عابد عن أمله في أن تكون هذه المبادرة المصرية خطوة هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مجدداً الشكر لمصر وقياداتها وحكومتها وشعبها على جهودهم المخلصة في دعم السودان وشعبه في هذه الأوقات الصعبة.