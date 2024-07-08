شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدمة الانتخابات الفرنسية.. ماكرون يبحث تشكيل الحكومة ورئيس الوزراء يستقيل والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق الأغلبية المطلقة

استقالة رئيس الوزراء الفرنسي

انتصار حزب الخضر الفرنسي

تحالف العار

الدمام - شريف احمد - بعد النتيجة المفاجئة للانتخابات البرلمانية المبكرة بحقيق التحالف اليساري فوزًا مفاجئًا في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، وفشل المعسكر الوسطي في الفوز بالأغلبية، يركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيل الحكومة، وقبل اتخاذ أي قرارات، سينتظر رئيس الدولة النتائج النهائية للانتخابات والتشكيل النهائي لمجلس النواب ( الجمعية الوطنية)، حسبما أعلن قصر الإليزيه.وجاء في البيان "بصفته الضامن لمؤسساتنا، سيضمن الرئيس احترام الخيار السيادي للشعب الفرنسي".ومن المرجح أن يتراجع معسكر أتال الحاكم من 245 مقعدًا إلى ما بين 150 و180 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في البرلمان، ما يجعله ثاني أكبر قوة بعد حزب التقدم الوطني، الذي من المتوقع أن يحصل على ما بين 172 و215 مقعدًا.وذكر قصر الإليزيه أيضًا أنه يجب الوصول إلى العدد المطلوب من المشرعين لتحقيق الأغلبية المطلقة، حسبما ذكرت قناة ( بي إف إم تي في).وأضاف: "السؤال هو ما إذا كان من الممكن تشكيل ائتلاف متماسك للوصول إلى 289 نائبًا" في المجلس المؤلف من 577 مقعدًا.وبحسب التوقعات، لا يستطيع أي من المعسكرين الاعتماد على الحصول على الأغلبية المطلقة.وأظهرت نسبة المشاركة الكبيرة أن حل الجمعية الوطنية ضروري، بحسب القصر الرئاسي، وبالنظر إلى نتيجة الانتخابات المتوقعة مع احتلال تحالف ماكرون الوسطي المركز الثاني، قال قصر الإليزيه: "لقد أعلن موت معسكر الوسط: لكنه موجود، حتى بعد 7 سنوات في السلطة".أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال الذي ينتمي إلى حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، استقالته بعد نشر التوقعات الأولى للانتخابات مساء الأحد.وقال أتال، إن تحالف "معًا" بقيادة "النهضة" ليس لديه أغلبية للحكم، وإنه سيقدم استقالته إلى ماكرون صباح الاثنين.ويمكن لماكرون أن يطلب من أتال والحكومة البقاء في مناصبهم على أساس مؤقت حتى تشكيل أغلبية لتشكيل حكومة جديدة، وفي ضوء الألعاب الأولمبية، التي من المقرر أن تبدأ في باريس في 26 يوليو الحاليّ، من الممكن أيضًا أن تبقى حكومة أتال في السلطة لبضعة أسابيع أخرى.يريد حزب الخضر الفرنسي أن يحكم فرنسا بعد الفوز الانتخابي المفاجئ الذي حققه التحالف اليساري الجديد الذي شارك فيه.وقالت الأمين العام للحزب مارين تونديلييه في باريس: "لقد فزنا والآن سنحكم، الليلة هناك احتمال كبير أن تكون الجبهة الشعبية (الجديدة) في المقدمة".وأضافت: "الليلة انتصرت العدالة الاجتماعية، والليلة انتصرت العدالة البيئية، والليلة انتصر الشعب، والآن بدأ الأمر للتو".وأشارت إلى أن إن أعلى نسبة مشاركة للناخبين منذ عام 1981 أظهرت مدى أهمية الانتخابات العامة للشعب الفرنسي، وأضافت أن "هذا انتصار رائع للديمقراطية، إنه ملك لكم جميعًا".وقالت زعيمة حزب الخضر: "كنا في قمة مستوانا بفضل الجبهة الشعبية الجديدة، وهذا أمل هائل أبدعه هذا الائتلاف اليساري وحزب الخضر، وهو يشكل الحدث في هذه الانتخابات".وأوضحت أن التحالف اليساري الجديد المكون من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين واليساريين جرى تشكيله منذ 4 أسابيع فقط.انتقد زعيم حزب "التجمع الوطني" القومي اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا، خصومه السياسيين في أعقاب الانتصار المفاجئ لتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في الانتخابات البرلمانية.ووصف المعسكر الوسطي للرئيس إيمانويل ماكرون والتحالف اليساري بأنه "حزب واحد" و"تحالف العار".وانتقد بارديلا "الاتفاقات الانتخابية" التي "أغرقت فرنسا في أحضان جان لوك ميلانشون"، الزعيم اليساري المتشدد.وكان المعسكر اليساري وقوى ماكرون الوسطية قد شكلوا تحالف مصلحة قبل الجولة الثانية، ومن أجل عدم انتزاع الأصوات من بعضهم البعض في الدوائر الانتخابية التي وصل فيها 3 مرشحين إلى الجولة الثانية، انسحب العديد من المرشحين.وقال بارديلا: "إن الزخم الذي حمله التجمع الوطني، الذي وضعه في المقدمة بشكل جيد في الجولة الأولى ومكنه من مضاعفة عدد نوابه، هي عناصر أساسية لانتصار الغد".