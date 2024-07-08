الانتخابات الفرنسية.. خيبة أمل لموسكو وارتياح لكييف..مالقصة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، عن ارتياحه، اليوم الأحد، بعد أن أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين الفرنسيين في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية اتجاه البلاد لتشكيل برلمان دون أن يحقق أي حزب أغلبية، مع احتمال فوز ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لتيار اليسار بأكبر عدد من المقاعد.

وبحسب وكالة أنباء رويترز، كتب توسك على منصة إكس قائلا: هناك شعور بالحماسة في باريس وخيبة أمل في موسكو ارتياح في كييف.. هذا كاف لأن نكون سعداء في وارسو.

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد أعلنت، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيحترم اختيارات الشعب الفرنسي، في الانتخابات التشريعية.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سينتظر ظهور الصورة الكاملة لنتائج الانتخابات البرلمانية قبل اتخاذ القرارات اللازمة.

وقال مقربون من الرئيس الفرنسي إنه يدعو إلى الحذر ويقول إن النتائج الأولية لا تجيب على سؤال من يحكم.