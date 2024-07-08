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اليوم.. طلاب الثانوية المكفوفون يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

يؤدي اليوم الإثنين، طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين، الامتحان في الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الثانية "ورقة أولى"، والفترة الثانية الاختبار في مادة اللغة الأجنبية الثانية "ورقة ثانية".

يذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أدوا السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي عدد 515711، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 193544 طالب وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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