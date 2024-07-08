كر وفر وصدامات مع الشرطة.. ماذا يحدث في فرنسا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن ساحة الجمهورية في باريس شهدت أحداث عنف، بالإضافة إلى صدامات أخرى في مدينة رين الفرنسية.

وأضافت القناة، أن هناك عمليات كر وفر وصدامات مع الشرطة الفرنسية وبعض المتظاهرين من أقصى اليسار.

يذكر أن وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، قد قالت أمس الأحد، إن النتائج الأولية تشير إلى تصدر تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية، لافتة إلى أنه من غير المتوقع حصول أي من الكتل الثلاث على غالبية مطلقة.

وكشفت أن التقديرات تشير إلى حصول اليسار على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون 150 إلى 180 واليمين المتطرف 115 إلى 155.

من جانبه، قال زعيم الجبهة الشعبية الفرنسية الجديدة جان لوك ميلانشون، الأحد، إنه يجب احترام إرادة الشعب وعلى الرئيس إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه النتيجة.

وأشار ميلانشون، إلى أنه يجب على ماكرون دعوة الجبهة الشعبية الجديدة لتولي الحكم، مؤكدا أنهم جاهزون لذلك و"سننفذ برنامجنا بالكامل".

وأوضح ميلانشون، أن هزيمة ماكرون أصبحت مؤكدة بشكل واضح، قائلا: إن "الشعب أعطانا الثقة والنتائج أظهرت هزيمة أقصى اليمين".

وأكد ميلونشون، أن بإمكانهم "تحمل المسؤولية التاريخية ومرة أخرى أنقذنا الجمهورية".