أستاذ علوم سياسية مشيدًا بالحكومة الجديدة: توقيت التغيير يتوافق مع توقعات الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن التغيير في حد ذاته كان مطلوبا، وتوقيت التغيير كان يتوافق مع توقعات الشارع.

وأضاف "سلامة"، في لقاء ببرنامج "أهل مصر"، على قناة "أزهري"، أنّ الشارع كان يطلب تغييرا معينا، وبخاصة في المجموعة الاقتصادية، بسبب قوة الضغوط الاقتصادية على الناس، سواء تضخم الأسعار والمديونية، وكل ذلك أثر على حياة المواطنين.

وتابع: "وبالتالي، كان الأمل متعلقا بأن هذا التغيير سيحدث نقلة ما، لذلك، فقد استغرق التغيير شهرا منذ أن قدم الدكتور مصطفى مدبولي الاستقالة في يونيو حتى جرى حلف اليمين، وخلال هذه المدة، كان هناك فحصا جيدا جدا لتقارير الأداء أولا للوزراء الذين كانوا موجودين في الحكومة".

وواصل: "كل الوزراء اجتهدوا، لكن بعضهم أصاب وحقق أهدافا وإنجازات من وجهة نظر الناس، وهناك من كان لديهم بعض القصور، ومن ثم، كان يجب أن يحدث تغيير، وبعضهم ظل فترة طويلة مثل وزارة الأوقاف، وكان هناك حاجة إلى تجديد الدماء".