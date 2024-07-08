لمدة 5 ساعات.. اتحاد الصناعات يكشف تفاصيل الاجتماع مع الفريق كامل الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن تفاصيل الاجتماع مع الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

وأوضح الجزايرلي في مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الاجتماع استمر 5 ساعات، وتناول 3 محاور رئيسية: تعميق الصناعة، وتنافسية المنتجات، والتوظيف.

وأكد أن الوزير أبدى استعدادًا كبيرًا لخدمة الصناعة وتذليل أي صعوبات تواجهها، مشددًا على أن الصناعة هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري.

أوضح أن الاجتماع تناول أيضًا قضية التوظيف، حيث تم التأكيد على أهمية دور الوزارة واتحاد الصناعات في خلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن فكرة توحيد التوظيف كمحور ومؤشر للأداء هي أمر إيجابي يوضح دور الصناعة في هذا المجال.

وبالنسبة لمشاكل القطاع، أوضح الجزايرلي أن الاجتماع ناقش بالتفصيل مشاكل الصناعة، مثل تعميق الصناعة وتنافسية المنتجات، وكيفية تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأكد أن الاجتماع كان مثمرًا وبناءً، وأنه يعكس حرص الوزير على دعم الصناعة وتذليل العقبات التي تواجهها، معربًا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات سيسهم في تحقيق التنمية الصناعية المنشودة.