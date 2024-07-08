مدرسة فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.. ما الشروط المطلوبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

مدرسة فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية.

وتعد المدرسة من الموضوعات التي شغلت الطلاب بالتزامن مع التقديم في تلك المدارس التي تعتبر من أفضل بدائل الثانوية العامة، وذلك لمعرفة الرابط والشروط الخاصة بالتقديم في تلك المدرسة.

"الخليج 365" ينشر الشروط التقديم على مدرسة فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالآتي:

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2024.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول.

- اجتياز الكشف الطبي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

أما عن المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية فهي كالآتي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم للمدرسة من خلال دخول الطالب إلى موقع وزارة التربية والتعليم من (هنــــا)، والتسجيل على الحساب الموحد، وإدخال البيانات وحفظ البيانات.