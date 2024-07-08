الاشتراكي النمساوي : صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا لا يقلقنا ونستعد جيدا للانتخابات المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أندرياس بابلر، رئيس الحزب الاشتراكي الاجتماعي (إس بي أو) في النمسا، أن صعود الأحزاب اليمينية في أغلب دول أوروبا لا يقلقه وأن حزبه يستعد جيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة في النمسا في 29 سبتمبر المقبل.

وقال بابلر وهو رئيس ثاني أكبر حزب في النمسا وأكبر الأحزاب اليسارية - في تصريحات له اليوم الأحد،إن حزبه لن يشكل أبدا ائتلافًا مع حزب الحرية اليميني النمساوي في الانتخابات المقبلة والتي من المتوقع أن يتصدرها اليمين المتطرف.

وأضاف" أن المشكلة الرئيسية بالنسبة له هو شخصية هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية اليميني والتى يصعب التعاون أو التفاهم معها" .

ولفت إلى أن الحزب الاشتراكي سيطر على كافة الخلافات الداخلية وتم تقريب وجهات النظر بين كافة القيادات خاصة مع هانز بيتر دوسكوزيل حاكم ولاية بورجنلاند وأن الجميع سيكافح معا في انتخابات البرلمان المقبلة.

ونفى بابلر أن يكون حزبه خسر انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في 9 يونيو الماضي، موضحا أن المراكز الثلاثة الأولى والتي تشمل أيضا حزبي الحرية والشعب كان فارق الأصوات بينهم ضئيلا ويمكن تعويضه في الانتخابات المقبلة.