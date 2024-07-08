بعد انتخابات فرنسا..ماكرون في وضع لا يمكن الدفاع عنه

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مارين لوبان، من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي، اليوم الأحد، إن الرئيس إيمانويل ماكرون في وضع لا يمكن الدفاع عنه، بعد أن بدا أن تحالفا يساريا سيحتل بشكل غير متوقع المركز الأول في البرلمان دون تحقيق أغلبية.

وبحسب رويترز، أظهرت توقعات استطلاعات الرأي المستندة إلى النتائج الأولية أن حزب التجمع الوطني يأتي في المركز الثالث خلف ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري ومعسكر ماكرون الوسطي، بالرغم من أن حزب التجمع الوطني كان يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات اليوم الأحد.

ومع ذلك، قالت لوبان إن حزبها خسر فقط بسبب التصويت التكتيكي بين ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة ومعسكر ماكرون.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، أنه سيتقدم باستقالته، صباح غد الإثنين، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن نتائج الانتخابات تؤكد تجنبنا لخطر الأغلبية المطلقة لأقصى اليسار أو اليمين، مشيار إلى أنه كان قد حذر من خطر أغلبية مطلقة لأي من الطرفين.

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد أعلنت، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيحترم اختيارات الشعب الفرنسي، في الانتخابات التشريعية.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سينتظر ظهور الصورة الكاملة لنتائج الانتخابات البرلمانية قبل اتخاذ القرارات اللازمة.