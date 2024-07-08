الجزائر: وصول عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 34 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، وصول عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في 7 سبتمبر المقبل، إلى 34 شخصًا.



وبحسب بيان السلطة، التي تتولى عملية تنظيم والإشراف على الانتخابات، تتواصل عملية استقبال الراغبين في الترشح للسباق الرئاسي إلى منتصف الليل من يوم 18 يوليو الجاري.

وتتولى السلطة فحص والبت في ملفات المتقدمين حتى 27 يوليو الجاري؛ وهو تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي تم قبول ملفات ترشحها، قبل أن يتم رفع قائمة المترشحين المقبولين إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 253 من قانون الانتخابات الجزائرية اشترطت على صاحب الرغبة في الترشح الحصول على قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية ويجب أن تُجمع عبر 29 ولاية.