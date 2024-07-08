جامعة بني سويف تحقق المركز10 محليا و1109 عالميا بالتصنيف الهولندي ليدن

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تحقيق الجامعة المركز 10 محليا، و 1109 عالميا بالتصنيف الهولندي CWTS-Leiden لعام 2024، من بين 1506 جامعه دولية، و 43 جامعة أفريقية، و 15 جامعة مصرية.

وأوضح أن التصنيف شمل تحقيق المركز التاسع في العلوم الفيزيائية والهندسية، والمركز العاشر في العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية، والمركز الحادي عشر في علوم الحياة وعلوم الأرض.

وأشار إلى أن التصنيف يعتمد على النشر الدولي في قاعدة بيانات Clarivate، ومدي الإشارة إليها، وقيمة التعاون الدولي لإنتاجها.

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إلى أن تميز الجامعة فى التصنيفات الدولية يرجع الى تضافر الجهود بالإضافة إلى جهود الباحثين في جميع المجالات من حيث عدد البحوث، وبراءات الإختراع، والمشاركة الدولية، وأيضا الاستشهادات النوعية في المجالات المختلفة.