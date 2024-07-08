يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان "مثل واحد آخر" لسيد الوكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (مثل واحد آخر) للقاص والروائي سيد الوكيل.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.

وقد صدرت (مثل واحد آخر) عن دار (ميتا بوك) للنشر، وسيد الوكيل قاص، وروائي، وناقد، صدر له عدد من الأعمال السردية المتميزة، من بينها: ( أيام هند، للروح غناها، فوق الحياة قليلا، شارع بسادة، الحالة دايت)، فضلا عن عدد من الدراسات النقدية الجادة.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي، "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.