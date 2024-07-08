"سالب صفر".. تفاصيل عرض مسرحي حقق لطلاب جامعة عين شمس المركز الأول عالميًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس تفاصيل تحقيق منتخب الجامعة للتمثيل المسرحي المركز الأول علي العالم بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء في دورته ٣٦ بالملكة المغربية بالعرض المسرحي سالب صفر من تأليف مصطفى طلعت وفكرة وإخراج اسلام خالد.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف عام إبراهيم سعید حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وأعلنت اللجنة فوز العرض المسرحي سالب صفر بالجائزة الكبرى ليتوج منتخب تمثيل الجامعة وتحصل الجامعة على المركز الأول على العالم.

وحصدت الجامعة جائزة أفضل سينوغرافيا لمحمد ذكي، جائزة افضل تمثيل رجال مناصفة بين كل من الطالب محمد توفيق والطاب شاهر عبد القادر.

تم الإعداد والتنفيذ للعرض المسرحي سالب صفر تحت إشراف أسماء على خاطر مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومصطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني وأحمد عادل مشرف النشاط الفني.