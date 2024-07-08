شكرا لقرائتكم خبر عن عقب فوز اليسار بالانتخابات.. اندلاع اشتباكات في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت أعمال شغب واشتباكات خطيرة خلال مسيرات في باريس ومدن فرنسية أخرى يوم الأحد، في أعقاب الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد التي شهدت فوز ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بشكل مفاجئ، وفقًا للتوقعات الأولية.

ففي باريس، تجمع آلاف الأشخاص في ساحة الجمهورية في وسط العاصمة للاحتفال بفوز التحالف اليساري في الانتخابات المبكرة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بعض المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأُضرمت النيران في حواجز خشبية، وعملت العديد من المتاجر والبنوك في وسط باريس بتأمين نوافذها باستخدام ألواح خشبية يوم الانتخابات تحسبًا لأعمال شغب محتملة. 30 ألف شرطي ونشر وزير الداخلية جيرالد دارمانين 30 ألفًا من أفراد الشرطة يوم الأحد لمنع الاشتباكات، ونشر 5 آلاف فرد في باريس وضواحيها وحدها.

كما وردت أنباء عن حدوث اشتباكات في مدينة "ليل" شمالي البلاد بين نشطاء من أقصى اليسار والشرطة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة اعتقلت 25 شخصًا في رين غربي فرنسا، بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد مجموعة من المتظاهرين اليساريين الذين كانوا يهتفون "الجميع يكرهون الشرطة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطيًا أصيب في نانت غربي فرنسا بعد أن ألقيت عليه قنبلة مولوتوف، وأطلق المتظاهرون ألعابًا نارية على قوات الأمن، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.