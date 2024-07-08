قوات الاحتلال تعتقل فلسطيني فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية أعمالها الهمجية ضد الشعب الفلسطيني، وتشن يوميا حملات اعتقال بمختلف المدن الفلسطينية.

ومع مطلع فجر اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو، اعتقل الاحتلال الاسرائيلي، شابا من مدينة قلقيلية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب محمود شاهين بعد مداهمة منزله وتفتيشه في المدينة.

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء غارات وقصف مكثف الليلة



وعلى صعيد آخر شهدت الليلة استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، نتيجة غارات مكثفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، في حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة نتيجة لقصف الاحتلال لتلك المناطق.

وقال شهود عيان، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات عنيفة على المناطق المذكورة، وسُمعت أصوات انفجارات عنيفة هزت مدينة غزة وسمعت أصداؤها في مناطق شمالي ووسط القطاع.. بحسب ما نقلته "وفا".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول.