الديمقراطيين يجدون في كامالا هاريس بديلا لبايدن

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نخبة الحزب الديمقراطي الأمريكي تعتبر كامالا هاريس المرشحة الوحيدة التي قد تحل محل جو بايدن في السباق الرئاسي.



ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، بإن النخبة الحزبية توصلت إلى إجماع تقريبا على أن هاريس هي البديل الوحيد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي جو بايدن.

ولكن سيكون هناك بعض الاستياء، لأن هاريس تتخلف أيضا عن دونالد ترامب في استطلاعات الرأي.

وسيتعين علي هارييس إيجاد أعذار للتضخم والمشاكل الأخرى، التي ورثتها من بايدن؛ ومع ذلك، فإن النخبة الحزبية، بسبب السياسات التي تلتزم بها، ستكون خائفة للغاية من رفض ترشيح ممثلة للأقليات، كما تقول الصحيفة.

ويتعين على الديمقراطيين الآن أن يباشروا الإجراء الرسمي لاستبدال بايدن بهاريس خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي، وهو ما سيلفت الانتباه العالمي.

بايدن يجد مطالباته بالتنحي هراء



ووفق لرويترز، يواجه بايدن (81 عاما) دعوات متزايدة لإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه بعد أداء متعثر في مناظرة يوم 27 يونيومع الجمهوري دونالد ترامب (78 عاما)، مما أثار تساؤلات حول قدرته على القيام بهذه المهمة لمدة أربع سنوات أخرى، وتعهد بالبقاء في السباق، ورفض الدعوات التي تطالبه بالانسحاب ووصفها بأنها "هراء".



بينما تلقى أمس الرئيس الديمقراطي ترحيبا حارا في كنيسة سوداء في فيلادلفيا ثم سافر لاحقا إلى عاصمة ولاية بنسلفانيا، هاريسبرج، لحضور حدث مع أعضاء النقابات، ويشكل الناخبون السود جزءا أساسيا من قاعدة دعم بايدن، وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام الأخيرة تراجع دعمهم له.

