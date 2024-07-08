سنتكوم: تدمير 4 مُسيرات للحوثيين في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عن تدمير طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوات الشريكة في تدمير طائرتين بدون طيار للحوثيين فوق خليج عدن في اليمن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأضافت، في بيان،"هذه الأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وجرى اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمنًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".