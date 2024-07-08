القيادة المركزية الأميركية: تدمير 4 مسيّرات في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وفوق خليج عدن

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا بتدمير طائرتَين بدون طيّار في المناطق الّتي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في ​اليمن​. بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوّات الشّريكة بتدمير طائرتَين بدون طيّار للحوثيّين فوق ​خليج عدن​".

وأوضحت في بيان، أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السّفن الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة"، مشيرةً إلى أنّه "تَقرّر أنّ هذه الطّائرات بدون طيّار تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتّحدة وقوات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة". وأكّدت أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة والتّحالف والسّفن التّجاريّة".