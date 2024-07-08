10 قتلى وعشرات المصابين وعدد من المفقودين جراء قصف إسرائيلي لمنزل في جباليا شمال غزة

أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 10 مواطنين وإصابة العشرات، إضافةً لعدد من المفقودين تحت الأنقاض، بعد استهداف الطّيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع ​غزة​".

وأشارت "وفا" إلى "مقتل امرأة وإصابة ثلاثة من أبنائها، إثر قصف طائرات حربيّة لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة شرق مخيم البريج وسط غزة".

وتُواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزّة برًّا وبحرًا وجوًّا منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 38153 فلسطينيًّا، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، وإصابة 87828 آخرين.