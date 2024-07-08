استمرار تراجع شعبية الرئيس الكوري يون سيوك يول

ياسر رشاد - القاهرة - تراجع طفيف حل بشعبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول تراجعا طفيفا لتظل أقل من 35% للأسبوع الـ13 على التوالي.

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة ريال متر على 2,505 أشخاص بالغين في الفترة ما بين 1 و5 يوليو أن نسبة التأييد لأداء الرئيس "يون" في إدارة شؤون الدولة انخفضت بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن استطلاع الرأي السابق عنه إلى 31.1%.

لتبقي شعبية "يون" عند أقل من 35% منذ أن انخفضت إلى 32.6% في استطلاع الرأي للأسبوع الثاني من أبريل، بينما ارتفعت نسبة التقييم السلبي له بمقدار 1.3 نقطة مئوية واحدة إلى 65.3%.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ما يزيد على أو يقل عن نقطتين مئويتين بنسبة ثقة بلغت 95%.

ومن جانب آخر، أظهر استطلاع منفصل لنسب تأييد الأحزاب السياسية أجري على 1,001 شخص بالغ في يومي 4 و5 يوليو أن نسبة الدعم لحزب سلطة الشعب الحاكم انخفضت بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق عنه إلى 36%، بينما زادت نسبة الدعم للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 4.1 نقاط مئوية إلى 38.2%.

وسجلت نسبتا تأييد حزب إعادة بناء كوريا، وحزب الإصلاح الجديد، 10.9% و3.8% على التوالي، بينما بلغت نسبتا تأييد حزب المستقبل الجديد والحزب التقدمي 1.8% و1.2% على التوالي، كما بلغ هامش الخطأ في هذا الاستبيان ما يزيد على أو يقل عن 3.1 نقاط مئوية بنسبة ثقة بلغت 95%.